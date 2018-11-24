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Suriye'de çetelere yönelik operasyonlar

Özgür Suriye Ordusu, Afrin, Bab, Cerablus ve Çobanbey'den sonra Azez'de de çetelere yönelik operasyon düzenledi.

AA | 24.11.2018 - 00:55..
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ÖSO, Kilis ili karşısında yer alan Azez ilçe merkezi, ona bağlı Ahtarin, Soran, Mare ve İhtimlat beldelerinde hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştıkları öğrenilen çete liderlerini ve üyelerini yakaladı.

Sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda çetelerin silahlarına da el koyan ÖSO, merkez olarak kullandıkları alanları da ele geçirdi.

Bölgelerde ele geçirilen çete liderlerinin isimleri şöyle:

"Hamada, Abud El Nemes, Muhammed El Nemes, Ahmed Şuvetiye, Abu Abdülmalik, Yahya Kedro, Muhammed Adil El Nasan, Enes El Yusuf, Halid Adil, Abu Firas Hayyani, Husam Hayyani, Muhammed Sebye, Velid İbni Arna, Mahmud Zekkur, Sari, Nuri, Ahmed Celile, Yahya El Abdullah, Muhammed Samao, Arafat el Samao, Yasir El Samao, Sami El Celile, Muhammed Hasan Hilal, Ahmed Kamil Habaş, Ahmed Sami El Hayyani, Abdülkadir El Cundi, Nidal Zaki, Rafet Hamam ve üyeleri, Usama Muhammed Caradi, İmad Abbas, Abu Ali el Hür, Tevfik Akrama, Hasan Abıd Samiye, Hıdır Faraç"

ÖSO, geçen günlerde Afrin, Bab, Cerablus Çobanbey’de de halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı operasyon düzenlemişti.

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