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Suriye'de ekmeğini çocuklarla paylaşan Türk asker

Devriye gezinirken yollarda koşan çocukları gören bir asker, elindeki ekmeğini onlarla paylaştı.

Haber Merkezi | 01.03.2020 - 12:05..
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Türk askeri Suriye'de bir taraftan Esad rejimi ile savaşırken, diğer yandan da masum sivilleri korumaya çalışıyor.

Devriye gezen grup halindeki askerler, sınır bölgesine yakın noktalarda özellikle çocuklu ailelere gözü gibi bakıyor.

MUTLULUK YÜZLERİNE YANSIDI

Devriye gezen askerlerden biri, elindeki ekmeği ile çocukların yanına gitti. Ekmeği bölüştürerek çocuklara dağıtan askeri, gruptaki başka bir asker kayda aldı.

Ekmeği alan çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerine yansıdı.

Ekmeğini Suriyeli çocuklarla bölüşen Türk askeri İZLE

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