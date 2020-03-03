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Suriye'de İdlib şehitleri için miting düzendi

Tel Abyad'da İdlib şehitleri için düzenlenen mitingde, Suriyeliler Türk bayrağı ve SMO flamalarını yan yana taşıdı.

İHA | 03.03.2020 - 18:09..
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Suriye'ninTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suluk kasabasında yaşayan vatandaşlar, İdlip'te Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Türk ordusuna destek için sokaklara döküldü.

ŞEHİTLER İÇİN DUA OKUNDU

Miting yapan bölge halkı, İdlip'te şehit edildiği hain saldırıya tepki göstererek, saldırıda şehit olan 34 Türk askeri ve Suriyeliler için dualar etti.

Türkçe ve Arapça marşların da okunduğu mitingde MSO flamaları ve Türk Bayrağı yan yana taşındı.

Suriye'de İdlib şehitleri için miting düzendi

"BU VATAN ARTIK HEPİMİZİN"

Suriye'de Türk ve Suriyelilerin yan yana şehit düştüğünü belirten Ahmet Hac isimli vatandaş, "Bugünlerde buralarda bahar havası. İnşallah İdlip'e de bahar havası gelecek. Bu topraklarda Suriyeliler şehit düştüğü gibi Türk kardeşlerimizde şehit düşmüştür. Allah şehadetlerini kabul etsin. Bu toprak hem Suriyeli ve hem de Türk kardeşlerimizin kanı ile sulanmıştır. Bu vatan artık hepimizin. Bugünlere gelmemizde Türkiye'nin çok büyük katkıları olmuştur. İnşallah birlik ve beraberliğimizi artık kimse bozamayacaktır" diye konuştu.

Suriye'de İdlib şehitleri için miting düzendi

Suriye'de İdlib şehitleri için miting düzendi

Suriye'de İdlib şehitleri için miting düzendi

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