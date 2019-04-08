Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı kampanya

Suriye Medyacılar Birliği, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, Beşar Esad rejiminin kimyasal silah katliamlarına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Nefes Al" isimli kampanyayı tanıttı.

Suriyeli sivil toplum kuruluşları, rejimin Han Şeyhun'da sarin gazıyla 100'den fazla sivili katletmesinin üzerinden iki, Duma'da 78 sivili aynı silahla öldürmesinin üzerinden bir yıl geçmesi dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

AKTİVİSTLER DE KATILDI

Suriye Medyacılar Birliği, "Nefes Al" kampanyasının tanıtımını, sivil toplum kuruluşları, askeri muhalifler, aktivistler ve kimyasal silah katliamlarının görgü tanıklarının katıldığı seminerle yaptı.