taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68685
Euro
6.407
Altın
1297.99
Borsa
96978.32
Gram Altın
237.245

Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı kampanya

Sivil toplum kuruluşları, Beşar Esad rejiminin kimyasal silah katliamlarına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden "Nefes Al" isimli kampanya başlattı.

AA | 08.04.2019 - 21:50..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı kampanya

Suriye Medyacılar Birliği, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, Beşar Esad rejiminin kimyasal silah katliamlarına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Nefes Al" isimli kampanyayı tanıttı.

Suriyeli sivil toplum kuruluşları, rejimin Han Şeyhun'da sarin gazıyla 100'den fazla sivili katletmesinin üzerinden iki, Duma'da 78 sivili aynı silahla öldürmesinin üzerinden bir yıl geçmesi dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

AKTİVİSTLER DE KATILDI

Suriye Medyacılar Birliği, "Nefes Al" kampanyasının tanıtımını, sivil toplum kuruluşları, askeri muhalifler, aktivistler ve kimyasal silah katliamlarının görgü tanıklarının katıldığı seminerle yaptı.

Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı kampanya

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

1396
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

237
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

8
YEREL SEÇİM 2019

YEREL SEÇİM 2019

0
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

187
Mansur Yavaş'a AK Parti'den tebrik mesajı

Mansur Yavaş'a AK Parti'den tebrik mesajı

223
Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

457
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir