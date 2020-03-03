taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2046
Euro
6.8972
Altın
1595.74
Borsa
110139.71
Gram Altın
318.524
Bitcoin
54654.72

Suriye’de ne işimiz var diyenlere İdlib gazisinden cevap

İdlib’deki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, "Ülkemizin bütünlüğü ve güvenliği için orada olmak zorundayız, geç bile kalmışız." dedi.

İHA | 03.03.2020 - 12:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tunceli’de görev yapan ve Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görevli gittiği İdlib’te yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, saldırıdan sonra kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından memleketi Adana’nın Kozan ilçesindeki evine geldi.

BİR AN ÖNCE İYİLEŞİP GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Ev istirahatine çıkan Zafer Ayhan, yanında en yakın arkadaşlarını şehit verdiğini belirterek, bir an önce iyileşip Bahar Kalkanı Harekatı'nda silah arkadaşlarıyla cephede yer almak istediğini belirtti.

"ORAYA GİTMEK ZORUNDAYIZ, GEÇ BİLE KALMIŞIZ"

Saldırıda göçük altında kalan Ayhan, "Mücadele ediyoruz, sivil vatandaşlarımızın bilmediği çok şey oluyor. İdlib’de ne işimiz var diyenlerde oluyor. Sınır güvenliğini korumak bizim işimiz. Oraya gitmek zorundayız. Ülkemizin bütünlüğü güvenliği için orada olmak zorundayız. Bende dışarıda iken TSK bünyesine katılmadan önce Suriye’de ne işimiz var diye sorguluyordum. Şimdi işin içine girince çok daha iyi anladım. Geç bile kalmışız. Şu an kendime kızıyorum keşke daha önce katılsaydım. Suriye’de ne işimiz var düşüncesi cahil insanların düşüncesi.” dedi.

Suriye’de ne işimiz var diyenlere İdlib gazisinden cevap

"KAÇMAK YERİNE HEP BERABER ÖLELİM DEDİK"

Silah arkadaşlarını düşündüğünü söyleyen Zafer Ayhan, "En kısa sürede inşallah gideceğim. Beni kurtaran bir uzman çavuşumuz vardı Bereket Gazi. İlk o yaralandı. Ona yardımcı olduk. Çantasını silahını aldık. Birkaç uçak yine bombaladı, benim yardım ettiğim silah arkadaşımın beni kurtarması beni çok duygulandırdı. Kaçmak yerine hep beraber ölelim dedik. Birbirimize yardım ettik." diye konuştu.

Suriye’de ne işimiz var diyenlere İdlib gazisinden cevap

"DÜŞMAN DIŞARIDA KENDİ ARAMIZDA SAVAŞMAK ÇOK SAÇMA"

Türkiye’nin operasyonunun çok başarılı gittiğini belirten Ayhan, "Savaş bu illa ki şehit olacak, olmasa daha iyi. Kandil günü keşke bana da nasip etseydi. Acı bir durum ama mübarek günde şehit olmaları Allah’ın şanslı kulları. Dışarıda düşman var içeride kendi aramızda savaşmak çok saçma.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Esad'ın bir uçağı daha düşürüldü
MSB: Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.
Adana'da trafik polisi kazanın ardından yolu süpürdü
İki aracın çarpıştığı kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisinin, önce tutanak tuttuğu, sonra yola saçılan parçaları süpürdüğü o anlar kameraya yansıdı.
HİSAR, ilk siftahı Bahar Kalkanı'nda yapacak
Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi olan HİSAR, Bahar Kalkanı Harekatı ile sahaya iniyor.
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
Polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyon kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
412
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
775
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
143
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
437
İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı
İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı
168
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
146
İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı
İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı
41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir