taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9813
Euro
6.706
Altın
1271.59
Borsa
95415.57
Gram Altın
244.611

Suriye’de Nisan ayında 324 sivil öldürüldü

Nisan ayında basın çalışanları da dahil olmak üzere en az 324 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA | 02.05.2019 - 10:07..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) yayınladığı son raporda, Nisan ayında yaşanan sivil kayıpları delilleriyle sundu.

324 KİŞİ HAYATINI HAYBETTİ

Raporda basın mensupları dahil en az 324 sivilin hayatını kaybettiğini, bunların 54’ünün işkenceyle öldürüldüğünü belirtti.

Suriye’de Nisan ayında 324 sivil öldürüldü

2 KEZ TOPLU KATLİAM YAPILDI

Raporda ölen sivillerin 74’ünün çocuk, 44’ünün kadın olduğu açıklandı. Rus saldırılarında da 2 kadın ve 2 çocuk dahil 13 sivilin öldüğü aktarıldı. Raporda 54 kişinin işkenceyle öldüğü belirtilirken, bunların 50’sinin rejim güçlerince yapıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca Nisan ayı içinde Rusya ve rejim güçlerinin 2 defa toplu katliam yaptığına da dikkat çekildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

41
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

53
Aziz Yıldırım boşanıyor

Aziz Yıldırım boşanıyor

102
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

44
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

373
Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi

128
Maduro: Darbe girişimi Beyaz Saray'dan yönetildi

Maduro: Darbe girişimi Beyaz Saray'dan yönetildi

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir