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Suriye'de PKK kontrolündeki kampta çocuklar ölüyor

Suriye'nin kuzey doğusunda YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Al Hol kampında, 5 yaş altı çocuk ölümlerin sayısının iki katına çıktığı belirtildi.

AA | 14.09.2019 - 04:18..
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Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Al Hol kampındaki insani duruma çekti.

Suriye'de PKK kontrolündeki kampta çocuklar ölüyor

"AİLELERİN SUÇLARI, ÇOCUKLARA KESİLDİ"

Kampta tutulan 70 binden fazla kişinin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu belirten Miliband, ailelerinin işlediği suçların bedelini en ağır şekilde çocukların ödediğini ifade etti.

Suriye'de PKK kontrolündeki kampta çocuklar ölüyor

319 ÇOCUK ÖLDÜ

Miliband, ''Al Hol Kampında mart ayından beri gıda yetmezliği ve zatürre nedeniyle 5 yaş altı çocuk ölümlerin sayısı iki katına çıktı. Geçen sene aralık ayından bu yıl eylül ayına kadar 5 yaş altı 319 çocuk öldü.'' dedi.

Suriye'de PKK kontrolündeki kampta çocuklar ölüyor

DEAŞ MİLİTANLARI, AİLELERİYLE BİRLİKTE TUTULUYOR

BM ve sivil toplum örgütleri Al Hol Kampındaki insani durumun giderek kötüleştiği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu gözaltı merkezlerine erişim talep ediyor.

Suriye'de PKK kontrolündeki kampta çocuklar ölüyor

73 BİN KİŞİNİN YÜZDE 92'Sİ KADIN VE ÇOCUK

BM'ye göre 10 bin kapasiteli Al Hol Kampı'nda 73 bin kişi bulunuyor, bunların yüzde 92'isinin kadın ve çocuk, yüzde 15'inin ise yabancı ülke vatandaşı olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı bu kampta tutuluyor.

Avrupa ülkeleri çoğunluğu yine Avrupa'dan gelen yabancı savaşçıların ve ailelerinin geri dönmesine sıcak bakmazken, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ise DEAŞ savaşçılarını serbest bırakmakla tehdit ediyor.

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