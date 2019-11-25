Suriye'de PKK/PYD'den ayrılan 2 terörist teslim oldu

Türkiye'nin başarılı operasyonları sonucunda terör örgütlerinden ayrılarak teslim olanların sayısı artıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan 2 teröristin daha teslim olduğuna dair açıklama yapıldı.

"JANDARMA İKNA TİMLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK/PYD’de çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları artırmıştır. 25 Kasım 2019 tarihinde Suriye Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından jandarma ikna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde M-16 silahı ve telsizleri ile birlikte Suriye'den kaçarak Urfa'da sınır birliklerine teslim olmuştur” denildi.



