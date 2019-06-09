Suriye'de saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Mehmetçik'in sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlardan üzücü haber geldi.

AZEZ'DE BİR ŞEHİT

TSK'nın Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı.

TOPÇU BİRLİKLERİ ATEŞ ALTINA ALDI

Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.