taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3853
Euro
6.166
Altın
1291.44
Borsa
89532.72
Gram Altın
223.255

Suriye'de teröristler 170 öğretmeni silahlandırdı

Rasulayn'da, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyonu korku içinde bekleyen teröristler, 170 öğretmeni silahlandırarak aralarına kattılar.

DHA | 07.01.2019 - 12:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi panik içerisinde olan PKK/PYD'li teröristler, Rasulayn ilçe merkezinde bir caddeyi tamamen kapattı.

İHA VE SİHA'LARIN GÖRÜNTÜ ALAMAMASI İÇİN UĞRAŞIYORLAR

Teröristler, yoğun olarak kullandıkları caddeyi boydan boya demirlerle montajlayıp, İHA ve SİHA'ların görüntü almaması için üzeri brandalarla kapatmaya yönelik çalışma yürütüyor.

Suriye'de teröristler 170 öğretmeni silahlandırdı

170 ÖĞRETMEN SİLAHLANDIRILDI

Öte yandan PKK/PYD'li teröristler, bölgede sivil halka da baskı uygulamayı sürdürüyor. Sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermeyen teröristlerin, son olarak Rasulayn'daki 170 öğretmeni işine son vererek, silah altına aldığı ve okullarda askeri eğitime tabi tuttuğu belirtildi.

Suriye'de teröristler 170 öğretmeni silahlandırdı

Suriye'de teröristler 170 öğretmeni silahlandırdı

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

418
Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

27
CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

85
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

27
Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

66
İran'da idama uçan bandolu protesto

İran'da idama uçan bandolu protesto

26
Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir