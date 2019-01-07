Suriye'de teröristler 170 öğretmeni silahlandırdı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi panik içerisinde olan PKK/PYD'li teröristler, Rasulayn ilçe merkezinde bir caddeyi tamamen kapattı.

İHA VE SİHA'LARIN GÖRÜNTÜ ALAMAMASI İÇİN UĞRAŞIYORLAR

Teröristler, yoğun olarak kullandıkları caddeyi boydan boya demirlerle montajlayıp, İHA ve SİHA'ların görüntü almaması için üzeri brandalarla kapatmaya yönelik çalışma yürütüyor.

170 ÖĞRETMEN SİLAHLANDIRILDI

Öte yandan PKK/PYD'li teröristler, bölgede sivil halka da baskı uygulamayı sürdürüyor. Sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermeyen teröristlerin, son olarak Rasulayn'daki 170 öğretmeni işine son vererek, silah altına aldığı ve okullarda askeri eğitime tabi tuttuğu belirtildi.



Günün önemli gelişmeleri VİDEO