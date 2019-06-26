Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 şehit

Suriye'nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkisinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi Aksaray'a gönderileceği bildirildi.