Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Dabık kasabasında Türk askerlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpinin devrilmesi sonucu 9 Türk askeri yaralandı.
9 ASKER YARALANDI
Yaralılar Kilis’e getirildi. Sabah 06.15 sıralarında Dabık kasabasında meydana gelen kazada Türk askerlerini taşıyan kirpi aşırı yağış nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada 9 asker yaralandı.
Yaralılar, olay yerinden geniş güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.