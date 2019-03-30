Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi

İstanbul Fatih’te seyir halinde olan bir motorlu kurye, taksi yolcusunun kapıyı aniden açmasıyla yere düştü. Yaralanan kurye hemen hastaneye kaldırıldı.

Şengül Boybaş’ın yayımlandığı günden beri ilgi çeken, Göbeklitepe'nin gizemine doğru bir yolculuk yapan Dünyanın Uyanışı romanına bir mercek tutuyoruz…

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Okullarda seçim hazırlıkları başladı

31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Yarın gerçekleşecek olan seçimler için okullarda çalışmalar devam ediyor.