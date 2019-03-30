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Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi

Suriye'nin Dabık kasabasında Türk askerini taşıyan kirpi, yağış nedeniyle virajı alamadı. 9 asker yaralandı.

İHA | 30.03.2019 - 10:13..
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Suriye’nin Halep kentine bağlı Dabık kasabasında Türk askerlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpinin devrilmesi sonucu 9 Türk askeri yaralandı.

9 ASKER YARALANDI

Yaralılar Kilis’e getirildi. Sabah 06.15 sıralarında Dabık kasabasında meydana gelen kazada Türk askerlerini taşıyan kirpi aşırı yağış nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada 9 asker yaralandı.

Yaralılar, olay yerinden geniş güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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