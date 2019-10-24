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Suriye'de yakalanan DEAŞ'lılardan ikisi Türk kadın çıktı

Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'de yakalanan DEAŞ'lıların arasından 2 Türk kadında olduğu öğrenildi.

İHA | 24.10.2019 - 05:32..
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Suriye Milli Ordusu, DEAŞ'ın Tel Abyad'ın güneyinde yer alan ve Rakka yakınlarındaki Ayn İssa kasabasında yakaladıkları DEAŞ mensubu kadınların videolarını yayınladı.

YPG/PKK ELE GEÇİRMİŞ

Yayınlanan görüntüde çok sayıda Rus vatandaşının yanı sıra 2 Türk kadının da olduğu görüldü. Nereden geldiklerine dair Suriye Milli Ordusu mensuplarına bilgi veren kadınlardan 2’sinin , “Adım Esra Gül Güneş Türkiye’den geliyorum” ve “Sabiha Güneş Türkiye” dediği kaydedildi. Öte yandan kadınların gelin kaynana olduğu ve Esra Gül Güneş’in eşinin DEAŞ’a karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesi üzerine iki kadının YPG/PKK tarafından ele geçirildiği öğrenildi.

Yakalanan DEAŞ'lı kadınlardan ikisi Türk vatandaşı VİDEO

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