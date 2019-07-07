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Suriye'de YPG'nin SDG oyunu devam ediyor

SDG adı altında ABD ve birçok ülkeden destek gören YPG'nin Suriye'de bayrakları hala asılı duruyor.

İHA | 07.07.2019 - 13:51..
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Suriye'de YPG'nin SDG oyunu devam ediyor

Suriye’nin Türkiye sınırında terör örgütü YPG’nin işgal ettiği toprakları Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) devreden terör örgütü, bu isim altında gizlenmeyi sürdürüyor. Sözde devredilen bölgelerde YPG flamaları bulunmaya devam ediyor.

YPG'NİN BAYRAKLARI DURUYOR

Terör örgütü YPG, geçtiğimiz aylarda Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Ayn el-Arab, Tabka, Kamışlı ve Hol bölgelerini SDG’ye devretmişti. SDG ismi ile varlığını sürdürmeye devam eden YPG’nin flamalarının devredilen bölgelerde halen asılı olduğu görüldü.

Suriye'de YPG'nin SDG oyunu devam ediyor

Suriye'de YPG'nin SDG oyunu devam ediyor VİDEO

SDG ADI ALTINDA VARLIĞI SÜRÜYOR

Yerel kaynaklar, YPG’nin Suriye Demokratik Güçleri’ni 2015’te kurduğunu, bu tarihten sonra varlığını bu isimle gizlemeye çalıştığını kaydetti. Kaynaklar, YPG flamalarının halen devredilen bölgelerde bulunduğunu ve SDG ismi altında terör örgütü YPG’nin varlığının devam ettiğini ifade etti.

Suriye'de YPG'nin SDG oyunu devam ediyor

BM ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzaladı.

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