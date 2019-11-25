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Suriye'de yüksek öğrenim fırsatı

Gaziantep Üniversitesi, terörden arındırılan bölgelerde açtığı fakültelerle eğitimleri yarım kalmış Suriyelilere yüksek öğrenim imkanı sunuyor.

AA | 25.11.2019 - 14:23..
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Gaziantep Üniversitesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Azez, Afrin ve Cerablus ilçelerinde yüksek öğrenim için bölümler açtı.

''EĞİTİM FAKÜLTELERİ AÇILDI''

Afrin Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Halil İbrahim İlgi yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cerablus'ta yüksek meslek okulu, Afrin'de eğitim fakültesi, Azez'de İslami ilimler fakültesi, Bab’da iktisadi ve idari bilimler fakültesi açıldığını belirtti. İlgi, "Kabul edilen öğrenciler, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'ndan (YÖS) geçmiştir. 3 bin öğrenci bu sınava başvurmuştur." dedi.

Afrin Eğitim Fakültesi'nde 120 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten İlgi, şöyle devam etti: "Burada 3 programımız var. Sınıf öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile Türkçe dili bölümleri. Her bir programdan 40 öğrencimiz var." İlgi, savaş şartlarında hayatın normale dönmesinin en büyük göstergelerinden birinin yüksek öğrenimin başlaması olduğunu vurguladı.

Suriye'de yüksek öğrenim fırsatı

''BU DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ''

Daha önce Halep Üniversitesi öğrencisi olan Afrinli Raman Cafer, "Gaziantep Üniversitesi yönetimine, eğitim hayatlarında aksaklıklar yaşayan Afrinli öğrencilere destek olduğu için teşekkür ederiz." diye konuştu. Cafer, "Afrin’de çok sayıda öğrenci, geleceğini yitirmemek için bu adımı sabırsızlıkla bekliyordu." ifadesini kullandı.

''MÜKEMMEL BİR FIRSAT OLDU''

Doğu Guta'dan tehcir edilerek Afrin'e sığınan Gada Şami de Şam'daki Dimaşk Üniversitesi Fen Fakültesi 3. sınıf Matematik bölümü öğrencisiyken, abluka ve zorunlu göç nedeniyle okulunu bitiremediğini belirtti.  Suriye'de uluslararası geçerli diploma veren üniversite bulamadığını söyleyen Şami, "Gaziantep Üniversitesinin açılışı mükemmel bir fırsat oldu. Şu an sınıf öğretmenliği okuyorum." diye konuştu.

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde yüksek öğrenim fırsatı

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