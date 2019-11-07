Suriye'deki ABD üssünde artık Rus bayrağı dalgalanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nın hemen öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunu Suriye'den çekti.

ABD BİRÇOK ÜSSÜ BOŞALTTI

Kararın hemen ardından ABD ordusunun işgal ettiği birçok nokta ve askeri üs boşaltıldı. Rusya ise ABD'nin boşalttığı bu yerlere yerleşmeye başladı bile...

Bugün ise Rakka’nın kuzeyinde bulunan Ayn İsa kasabasında bulunan ABD üssüne Rusya girdi.

RUSYA BAYRAĞI ÇEKTİ

Rus askeri kaynaklarında yer alan bilgiye göre, ABD’nin çekildiği üsse Rus bayrakları çekilirken üsse Rus ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç ve ekipman sevk edildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, üsse Rusya tarafından mayına dayanıklı zırhlı araç Kamaz Typhoon, Rus devriye polislerinin de kullandığı zırhlı asayiş aracı Gaz Tiger-2, Ural-4320 tipi askeri sevkıyat kamyonları, BTR-82A devriye tankları ve Kamaz 5350 tipi askeri nakliye araçlarının yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat sevk edildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Rusya’nın askeri üsse toplamda 40 parça askeri araç ve ekipman gönderdiği öğrenildi.

Rusya’nın askeri üsse sevkıyat yaptığı sırada Şam yönetimine bağlı güçlerin üs çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.