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Suriye'deki güvenli bölgede ABD askerleri olmayacak

Pentagon, Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölgede ABD askerlerinin olmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 10:43..
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Suriye'deki güvenli bölgede ABD askerleri olmayacak

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için başlattığı harekatın 9. gününde ABD'li yetkililer Ankara'ya gelerek; YPG'lileri kurtarmak için masaya oturdu.

İki ülke arasında varılan mutabakata göre; Suriye'nin kuzeyinde Irak sınırına kadar olan bölgede 32 kilometre derinliğinde, 444 kilometre uzunluğunda güvenli bölge kurulacak.

SADECE TÜRK ASKERİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da güvenli bölgede, 12 gözlem noktası kurulacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise güvenli bölgede, ABD askerlerinin olmayacağını belirtti.

Suriye'deki güvenli bölgede ABD askerleri olmayacak

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