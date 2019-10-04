Suriye'deki muhalifler birleşti

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında, Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin birleştirilme kararını açıkladı.

GEÇİCİ HÜKÜMETE BAĞLANDI

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'ndeki teşkilat, sektör ve birim komutanlarının kararlı faaliyetlerinin ardından bugün Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun çatısı altında birleştiğini deklare ediyoruz." dedi.

AMACIMIZ SURİYE'Yİ ÖZGÜRLEŞTİRMEK

Abdurrahman Mustafa, basın toplantısında şunları kaydetti:

''Oluşturduğumuz bu ordu, Suriye'de özgürleştirme savaşları ile topraklarımızı her türlü zulüm, mezhepçilik ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabalarına devam edecektir. En önemli ilkelerimiz ülkenin tamamını özgürleştirmek, toprak bütünlüğüne ve selametine sahip çıkmaktır.

İdlip, Hama, Hama ili kırsalı ve sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız."

FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ ZULMÜ ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Fırat'ın doğusunda yaşanan zulmü ortadan kaldırmak istediklerini vurgulayan Abdurrahman Mustafa, "Herkesin bildiği üzere Fırat'ın doğusundaki halkımız katliamlara maruz kalmış, köyleri ve beldeleri yıkılıp yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermektir." dedi.

TÜM TEHDİTLERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Selim İdris ise Suriye'nin güvenliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Başta PYD/PKK terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Bu ordumuzun ana hedefi, tüm tehditlere karşı mücadele etmektir." değerlendirmesinde bulundu.