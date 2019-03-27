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Suriye’deki savaş mağduru kafasındaki mermiyle yaşıyor

Suriye’de iç savaşta kafasına mermi isabet eden Abdulkadir el Salih, 3,5 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

İHA | 27.03.2019 - 15:31..
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Suriye’de iç savaşın yaşandığı dönemde çatışmada kafasına mermi isabet eden 32 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir el Salih, ameliyat riskli olduğu için kafasındaki mermiyle yaşamak zorunda kaldı.

Ameliyat yapılması durumunda engelli kalma ya da hayatını kaybetme riski olan el Salih, bu nedenle ameliyat olamıyor. Devamlı havale geçiren el Salih, çalışamadığı için yardım eli bekliyor.

RİSKLİ OLDUĞU İÇİN AMELİYAT OLAMIYOR

Ameliyat riskli olduğu için kafasındaki mermiyle yaşamak zorunda olan Suriyeli Abdulkadir el Salih, “Şu an Şanlıurfa’da yaşıyorum. Suriye’de 4 buçuk yıl önce iç savaşın yoğun olduğu zamanlarda Essad rejimi ile muhalifler arasında yaşanan çatışmada benim yaşadığım Deyrizor vilayetinde dışarıdaydım. Başıma bir mermi isabet etti. Uzaktan geldiği için kimin vurduğunu görmedim. Hastaneye götürüldüm. Kafamdaki mermiyi çıkarmak riskli olduğu için ameliyat olamadım.

Suriye’deki savaş mağduru kafasındaki mermiyle yaşıyor VİDEO

"HAVALE GEÇİRDİĞİM İÇİN ÇALIŞAMIYORUM"

Kafamdaki mermi yüzünden devamlı havale geçiriyorum. Benim mesleğim kaportacılıktır. Ama çalışamıyorum. Eğer çalışırsam havale geçiriyorum. Urfa’daki birçok hastaneye gittim. Ameliyatta yüzde sıfır bile şansım yok. Ameliyat olursam ya sakat kalırım ya da ölürüm. Havale geçirdiğim zaman hatırlayamıyorum. Ailem bana havale geçirdiğimi söylüyor. Nereye başvurduysam bana yardım çıkmadı. Evrakları gösteriyorum yüzdelik az olduğu için bana yardım çıkmıyor” diye konuştu.

Suriye’deki savaş mağduru kafasındaki mermiyle yaşıyor

Suriye’deki savaş mağduru kafasındaki mermiyle yaşıyor

Suriye’deki savaş mağduru kafasındaki mermiyle yaşıyor

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