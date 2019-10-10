Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Karamollaoğlu ile Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SURİYE PERSPEKTİFİ ÇİZİLMELİ"

Bir gazetecinin, "Esad ile görüşülmeli mi?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, "Herkes herkesle görüşmeli." yanıtını verdi.

Davutoğlu, "Suriye rejiminin halkına karşı başlattığı acımasız savaş, milyonlarca insanın yerinden olmasına neden oldu. Öncelikle, kalıcı barışın sağlanması için tüm tarafların bir araya gelmesi lazım. Herkes herkesle görüşmeli. Barış süreci başlatılmalı. Türkiye'nin fikirleri ve kaygıları ele alınarak yeni bir Suriye perspektifi çizilmeli." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki süreç Ahmet Davutoğlu'na soruldu VİDEO