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Suriye'den atılan roket Nusaybin'de binaya isabet etti

Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir binaya geldi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA | 09.10.2019 - 17:57..
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Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti.

ROKETLE SALDIRDILAR

Nusaybin ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından roketle saldırıda bulundu.

Suriye'den atılan roket Nusaybin'de binaya isabet etti

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Teröristlerin attığı roket, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın duvarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı'daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.

Suriye'den atılan roket Nusaybin'de binaya isabet etti

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