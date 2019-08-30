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Suriye'den güvenli bölge konusunda BM'ye şikayet

Esad rejimi, ABD ve Türkiye’nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmasına karşı olduğunu ve bunun insan hakları ihlali olduğunu belirtti

AA | 30.08.2019 - 07:53..
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Suriye'den güvenli bölge konusunda BM'ye şikayet

ABD ve Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmasın karşı olduklarını belirten Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, bu tür eylemleri bağımsızlıklarının ihlali olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

"İNSAN HAKLARINA AYKIRI"

BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye toplantısında konuşan Caferi, “Suriye, kuzeydoğuda güvenli bölge oluşturma planlarına katiyen karşı. Bu planlar, insan haklarının ve Suriye’nin bağımsızlığının ihlalidir” diyerek daha önce  BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne destek verdiğini hatırlattı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, ABD ve Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölge oluşturması konusunda BM ile hiçbir görüşme yapılmadığını ve BM’nin bu anlaşmanın tarafı olmadığını söyledi.
Lowcock, “ABD ve Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturma niyetiyle ilgili açıklamalar dikkatimizi çekti. BM, bu anlaşmanın parçası değil ve bu konudaki görüşmelerin katılımcısı değil. Ama şunu kaydetmek gerekiyor ki, her bir anlaşma, sivillerin güvenliğini sağlama ihtiyacını da dikkate almalı” diye konuştu.

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