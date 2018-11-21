taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3491
Euro
6.0952
Altın
1222.95
Borsa
92246.98
Gram Altın
210.368

Türk karakollarına eylem emri Kandil'den

Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı YPG'den kaçarak, Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist, Türkiye'ye yönelik saldırıların emirlerinin Kandil'den geldiğini itiraf etti.

AA | 21.11.2018 - 12:54..
  1. Haberler
  2. Gündem

234

Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı YPG'den kaçarak Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olan teröristYPG-PKK arasındaki iş birliğini anlattı.

BÖLGEDE TERÖR FAALİYETİ

Suriye'nin Kilis sınırında, 25 Eylül 2017'de güvenlik güçlerine teslim olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren terör örgütü YPG/PKK mensubu K.D.'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'ya Mardin'in Kızıltepe ilçesinde katıldığını, ardından Suriye'ye geçtiğini ve YPG/PKK bünyesinde yaklaşık 2.5 yıl farklı bölgelerde faaliyet gösterdiğini ifade eden K.D., pişmanlık duyarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlattı.

İTİRAF ETTİ

Afrin'in, terör örgütü YPG işgalinde olduğu dönemlerde, sözde saha komutanı tarafından yönetildiğini, bu kişinin ise Kandil'deki üst yöneticilerle ve Amanos Dağları'ndaki sözde saha komutanlarıyla irtibat halinde olduğunu belirten K.D., şunları kaydetti:

"Saha komutanı Afrin'de ikamet ediyordu ve 4 tugayın kontrolünü buradan sağlıyordu. Saha komutanı, Kandil ve Amanos saha komutanlarıyla Afrin merkezdeki muhabere merkezinden irtibat kuruyordu. Saha komutanının yaptığı görüşme hakkında bilgimiz olmuyordu. Amanos sahasında 50-60 kişilik PYD-YPG/PKK unsurunun olduğunu biliyorum ancak hangi bölgede konuşlandıklarını bilmiyorum. Afrin sahasında görev yapan PYD-YPG/PKK'nın birçok kadrolu askeri, buranın tehlikeli olmasından dolayı Amanos sahasına gitmek istiyordu. Amanos'a gidiş gelişler ve iletişim, saha komutanı tarafından çok gizli bir şekilde yürütülürdü."

DEAŞ-PKK'LI TAKASI

K.D., "Suriye'deki YPG kampında kaldığım dönemde herhangi bir silahlı eyleme katılmadım, ancak Münbiç hamlesi sırasında tabur komutanı şoförü olduğum için araçla cepheye mühimmat taşıdım. Bu süreçte ABD ve PKK kampa silah ve mühimmat desteği sağladı, ayrıca kampın maddi ve iaşe ihtiyacı da PKK'nın saha komutanı tarafından temin edildi." dedi.

Terör örgütü YPG'nin elindeki DEAŞ'lı teröristlerin PKK'lılarla takas edildiğini aktaran K.D., "Örgütten kaçmadan 3 hafta önce saha komutanımız, Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın yapmış olduğu bir toplantıya katıldı. Afrin'e döner dönmez tüm tugay ve taburlara gelerek toplantı yaptı. 'Bu toplantıda Kandil'in eylem emri verdiğini' söyledi ve bize sınırda bulunan Türk karakollarına taciz tarzı eylem yapmamız emrini verdi. Ben örgütten kaçmadan önce Türk karakollarına eylem için hazırlıklar başlamıştı." ifadesini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

96
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

85
BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

40
CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

129
İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

10
Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

50
Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir