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Suriyeli 3 dolandırıcı gözaltına alındı

Dolandırıcıların ele geçirdiği 30 bin lira sahiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 11:34..
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15 Temmuz darbe girişiminden sonra, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler arasına giren 'adınız FETÖ operasyonlarına karıştı' olayı bir kez daha yaşandı.

Dolandırıcılık ihbarı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çalışmalar sonucunda 3 kişiyi, Suriye uyruklu 3 şüphelinin dolandırdığı belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

30 BİN LİRA BULUNDU

Dolandırıcıların ele geçirdiği yaklaşık 30 bin TL de ekipler tarafından bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

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