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Suriyeli ailenin sınırda mutluluktan ağlatan kavuşması

Suriye'nin İdlib kentindeki patlamada yaralanmasının ardından Türkiye'de tedavi edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, 1,5 yıldır ayrı kaldığı ailesine Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda kavuştu.

AA | 23.11.2018 - 10:28..
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Suriye'de yaşanan iç savaş çok sayıda aileyi birbirinden ayırdı. Onların en acısı da İdlib'de yaşananlar oldu. 1 buçuk yıldır ailesinden ayrı yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesiyle Hatay'da buluştu.

Suriyeli ailenin sınırda mutluluktan ağlatan kavuşması

TÜRK KIZILAYI KAVUŞTURDU

Mersin'de tedavi edilen E.H.Y.'nin (14), ailesine kavuşma hayali, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay Valiliği ile Türk Kızılayı yetkililerince gerçeğe dönüştürüldü.

Suriyeli kız ile ailesinin sınırda mutluluktan ağlatan kavuşması ViDEO

Suriyeli ailenin sınırda mutluluktan ağlatan kavuşması

 

Patlamanın etkisiyle birçok kez ameliyat edilen Suriyeli E.H.Y, ayrı kaldığı ailesiyle yeniden bir araya gelmek için yetkilerden yardım istedi.

Suriyeli ailenin sınırda mutluluktan ağlatan kavuşması

Türk yetkililer, görüşmeler sonucu Suriye'de yaşayan aileye ulaşarak Yayladağı Sınır Kapısı'na getirdi. E.H.Y. burada 1,5 yılın ardından ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Suriyeli ailenin sınırda mutluluktan ağlatan kavuşması

GÖZYAŞLARIYLA BULUŞTULAR

Kavuşma anında Suriyeli kız, ailesi ve görevlilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Suriyeli ailenin sınırda mutluluktan ağlatan kavuşması

Uzun süre gözyaşları dinmeyen E.H.Y., ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Duygularını tarif etmekte zorlandığını belirten E.H.Y., ''İdlib'de evimizin yakınına düşen bombanın patlaması sonucu ağır yaralandım. Beni Türkiye'ye tek başıma getirdiler. Çok şükür burada tedavim oldu ve sağlığıma kavuştum. Ben Türkiye'ye geldiğimde ailem orada kaldı ve uzun süre kimseden haber alamadım.'' dedi.

E.H.Y., Türkiye'de kendisiyle yakından ilgilenildiğini dile getirdi.

Suriyeli ailenin sınırda mutluluktan ağlatan kavuşması

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Sağlığına kavuştuktan sonra ailesiyle yeniden bir araya gelme isteğini yetkililere ilettiğini anlatan E.H.Y., "Onlar da yardımcı oldular. 1.5 yıldır ailemden kimseyi görmemiştim, çok mutlu oldum. Emekleri geçenlere teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

 

Anne W.H.Y. de uzun süre sonra kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurguladı.

Ailesiyle sınırda kavuştuktan sonra Suriye'ye dönen E.H.Y., Türkiye'den ayrıldığı sırada duygusal anlar yaşandı.

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