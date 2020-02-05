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Suriyeli anne ve oğlunun katili komşu çıktı

İzmir Menemen'de 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu kadın ile 5 yaşındaki oğlu öldüren zanlı, alt komşu çıktı. Katil zanlısını, sol kulağındaki ezik ve kan ile burnundaki çizik ele verdi.

DHA | 05.02.2020 - 17:34..
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İzmir'in Menemen ilçesi Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın en üst katında çocuk ağlama sesi gelen Suriyeli ailenin oturduğu daireye kapısı açık olan kapıdan giren binada oturanlar, 5 aylık hamile olan 35 yaşındaki Manar Alahmed'i yatak odasında kanlar içinde buldu.

Annesinin yanı başında sürekli ağlayan 2 yaşındaki çocuğu alıp dışarı çıkan komşular, hemen polisi aradı.

Suriyeli anne ve oğlunun katili komşu çıktı

5 YAŞINDAKİ MUHAMMED BAŞKA ODADA BULUNDU

Adrese gelen polis ekipleri, evde yaptıkları araştırmada, başka bir odada da 5 yaşındaki Muhammed Cemel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Suriyeli anne ve oğlunun katili komşu çıktı

ANNE VE OĞLU MENEMEN MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Olay sırasında inşaat işçisi eşi Halil Muhammed'in işte olduğu saptanan anne ve oğlu, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Suriyeli anne ve oğlunun katili komşu çıktı

KULAĞINDA KAN İZİ VE BURNUNDA ÇİZİK OLAN KOMŞU KATİL ZANLISI ÇIKTI

Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda da Suriyeli ailenin alt katında oturan H.E. ile oğulları O.E. ve Ş.E. gözaltına alındı. Polisin kulağındaki ezik ve kan lekesi ile burnundaki çiziği fark edip gözaltına aldığı Ş.B.'nin, katil zanlısı olduğu belirtildi.

Suriyeli anne ve oğlunun katili komşu çıktı

BİR DE POLİSİ KENDİSİ ARAMIŞ

Şüphelilerin, sorgularında 27 yıldır aynı daire oturduklarını, bugüne kadar hiç kimseyle sorunları olmadığını söyledikleri öğrenildi. Ş.E.'nin ise olayı polise ihbar eden kişi olduğu saptandı. Ş.E., ilk ifadesinde, ailenin 2 yaşındaki çocuğunun ağlama sesini duyup üst kata çıktığını ve cesetleri bulduğunu söylediği belirtildi. Baba ve oğullarının suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.

Suriyeli anne ve oğlunun katili komşu çıktı

 

MAHALLEDE TEDİRGİNLİK HAKİM

Öte yandan Irmak Mahallesi halkı, olayın ardından tedirgin olduklarını söyledi. Esnaf Ömer Özdemir, "Haberi duyunca üzüldük ve şok olduk. Çünkü kimseye zararı olmayan temiz bir aileydi. Mahallemizde bu tarz olaylara hiç alışkın değiliz. İlk kez böyle bir şey yaşadık. Mahalleli tedirgin. Suçlular bir an önce bulunsun ve en ağır cezayı alsın." dedi.

Suriyeli anne ve oğlunun katili komşu çıktı

Mahalle halkından Ersin Öztürk de "Şu an bile mahallemizde böyle bir olayın meydana geldiğine inanamıyoruz. Yaşadığımız şoku atlatamadık. Herkes kapısını kilitliyor ve korkuyor. Suçlu her kimse bir an önce ortaya çıkarılsın." diye konuştu.

Suriyeli anne ve oğlunun katili komşu çıktı

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