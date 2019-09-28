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Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

Suriye’de bir grup tarafından, federal cumhuriyet kurulmasını amaçlayan bir inisiyatifin oluşturulduğuna dair deklarasyon yayınlandı.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 07:50..
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Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

Suriye’de federal cumhuriyet kurulmasını amaçlayan bir inisiyatif kuruldu.

Kurulan inisiyatifin,  Suriyeli siyasetçi, akademisyen, aydın, ekonomist, gazeteci ve Suriye ordusundan ayrılan üst düzey subayların bulunduğu bir grup” tarafından oluşturulduğu ve adının “Federal Suriye Cumhuriyeti İnisiyatifi” olduğu belirtildi.

İnisiyatifin kurulması,  BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 23 Eylül'de kuruluşunu duyurduğu Suriye Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'de Cenevre'de toplanmasının beklendiği bir dönemde geldi.

18 maddeden oluşan bir deklarasyon yayımlayan inisiyatif amacını “bir an önce Federal Suriye Cumhuriyeti’nin ilanı” olarak açıkladı.

Deklarasyonun “Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ülkede yaşayan tüm bileşenlerin haklarına” vurgu yaptığı ileri sürülerek ayrıca Suriye’nin kuzeyinin “güvenliği”ne dikkat çektiği belirtildi.

Deklarasyon metninde “uluslararası topluma sivillerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması” çağrısında bulunulduğu da kaydedildi.

Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

DEKLARASYONDA YER ALAN MADDELER

Haberde deklarasyonda şu ifadelere yer verildiği belirtiliyor:
“Federal Suriye Cumhuriyeti yönetiminin coğrafik şartlar göz önünde bulundurularak, kültürel ve ekonomik koşullara göre paylaşılacağı”

“Arap, Kürt, Süryani, Asuri, Türkmen ve Kafkas halklarının tarihsel ve toplumsal gerçekleri göz önünde bulundurularak tüm haklarının garanti alına alınacağı”

“Federal Suriye Cumhuriyeti’nin coğrafik bölgelerden oluşacağı ve bu bölgelerin her birinde yerel hükümetlerin inşa edileceği. Ve dünya üzerindeki tüm Suriyelileri yeniden bir araya getirileceği”

“Federal Suriye Cumhuriyeti’nin başkentinin Şam olacağı ancak ilk aşamada kurtarılmış bir bölgenin geçici olarak başkent rolü üstleneceği”

“Federal Suriye Cumhuriyeti İnisiyatifi, geçiş sürecine 99+1 kişiden oluşan ve kadın kotası gözetilen bir kurulun öncülük yapacağı”

“Geçiş sürecinde tüm bileşenlerden oluşan federal bir Suriye hükümeti kurulacağı ve bu hükümetin ülkedeki siyasi, güvenlik konularını idare edeceği, Federal Suriye Ordusu ve Polis Teşkilatı kurulacağı”

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