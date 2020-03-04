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Suriyeli baba çocuğunun ismini SİHA'dan esinlendi

İdlibli baba, yeni doğan çocuğuna Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı SİHA'lardan Bayraktar2ın ismini verdi.

AA | 04.03.2020 - 15:32..
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Türk SİHA'sı Bayraktar, Suriyeli çocukların ismi oluyor...

Suriye'de İdlib'in güneyinde yer alan Maarathırmalı Hac Mahmud, yaşadıkları köyün Esed rejiminin eline geçmesiyle göç ve savaş arasında geçen hayatlarını ve çocuklarının hikayesini AA muhabirine anlattı.

Suriyeli baba çocuğunun ismini SİHA'dan esinlendi

Köylerinin rejimin eline geçmesinin ardından zulme maruz kalmamak için göç etmeye karar verdiklerini aktaran üç çocuk babası Hac Mahmud, beş kez yer değiştirdikten sonra Türkiye-Suriye sınırındaki Salva köyüne yerleştiklerini ifade etti.

Suriyeli baba çocuğunun ismini SİHA'dan esinlendi

OĞLUMA TÜRK SİHA'SI BAYRAKTAR'IN İSMİNİ VERDİM

Burada oğullarının dünyaya geldiğini anlatan Mahmud, "Her çocuğumun isminin ayrı bir anlamı var. Oğlum Ubeyde'nin ismini verirken, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan esinlendim. Kızım Duha’nın adında ise kararsız kalmıştık. Arapça'da 'Adha' olan Kurban Bayramı’nda doğduğu için ona da (Arapça'da aynı kökten gelen) Duha adını vermiştik" dedi.

Suriyeli baba çocuğunun ismini SİHA'dan esinlendi

Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı SİHA'lardan çok etkilendiğini anlatan Hac Mahmud, "Oğlum dünyaya geldiğinde Türk uçakları, çoluk çocuk demeden insanları katleden Esed'in çetelerini vuruyordu. Bize on yıldır her acıyı tattıran Esed rejimi ilk defa acıyı tadıyordu. Bunu görmek bizi çok etkiledi. Ben de Türkiye'nin sivilleri korumak için gösterdiği çabaya destek olmak ve bizi koruyan Bayraktarların ismini yaşatmak için oğluma bu adı verdim." şeklinde konuştu.

Suriyeli baba çocuğunun ismini SİHA'dan esinlendi

Hac Mahmud, Türkiye'nin SİHA'larının sivillere karşı hassasiyetinin hayranlık uyandırdığını belirterek, "Bugün baktığımızda Bayraktar, hiçbir çocuğu ve sivili hedef almadı. Bayraktar şu an Suriye'de barış güvercini oldu. Suriye halkı Bayraktar'a minnettar." dedi.

GÜVENLİK DUYGUSUNA  KAVUŞTUK

Yeni doğan oğlu Bayraktar'ın sevincini yaşayan anne Emine Ahmed Yusuf da, ismi eşinin önerdiğini ve bu ismi çok beğendiğini dile getirdi. Yusuf, "Türk uçakları sayesinde yoksun kaldığımız güvenlik duygusuna yeniden kavuştuk. İnşallah Bayraktar ismi kurtuluş getirir" ifadelerini kullandı.

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