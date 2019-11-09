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Suriyeli baba ve oğlu, cüzdanı kaybolan kişiyi sevindirdi

Afyonkarahisar'da Suriye uyruklu inşaat işçisi ile oğlu, yolda buldukları cüzdanı polise teslim ederek sahibinin yüzünü güldürdü.

AA | 09.11.2019 - 23:47..
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Suriyeli baba ve oğlu, cüzdanı kaybolan kişiyi sevindirdi

Bolvadin ilçesine bağlı İmaret Mahallesi'nde yaya olarak evine giden inşaat işçisi Suriye uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, kaldırımda cüzdan buldu.

PARAYI VE KARTLARI POLİSE VERDİLER

Baba ve oğul, içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüp teslim etti.

Suriyeli baba ve oğlu, cüzdanı kaybolan kişiyi sevindirdi

CÜZDANIN SAHİBİ, BABA İLE OĞLUNA SARILDI

Polis, içindeki kimlikten yola çıkarak cüzdanın sahibi olan mahallenin muhtarı Hakan Aktepe'ye ulaştı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırdı.

Emniyete gelip, cüzdanı teslim alan muhtar Aktepe, Suriyeli baba ve oğul El-Muhammed'e sarıldı.

Suriyeli baba ve oğlu, cüzdanı kaybolan kişiyi sevindirdi

ZORLA DA OLSA 50 LİRA HARÇLIK VERDİ

Muhtar Aktepe'nin bir miktar para teklifini Suriyeli baba ve oğlu geri çevirdi. Muhtar, zorla Abdülrezzak'a 50 lira harçlık verdi.

Suriyeli baba ve oğlu, cüzdanı kaybolan kişiyi sevindirdi

"SURİYELİ OLUNCA DAHA DA DUYGULANDIM"

Kendisinin de yardım faaliyetleri çerçevesinde iki defa Suriye'ye gittiğini belirten muhtar Aktepe, "Çok sağolun cüzdanımı getirmişsiniz. Allah razı olsun. Ben de çok mutlu oldum. Helal süt emmiş insanlarmış. Suriyeli olunca da daha çok duygulandım." dedi.

Suriyeli baba ve oğlu, cüzdanı kaybolan kişiyi sevindirdi

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