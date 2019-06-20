Suriyeli Bakan: Türkiye'yi İdlib'den çıkaracağız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye hükümet güçlerinin İdlib'de düzenlediği harekatın Türk askerinin bu kentten çıkmasını sağlayacağını düşündüklerini söyledi.

"BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Muallim, "Türkiye'nin İdlib'den çıkmasını umuyoruz ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

İdlib'deki harekatın militanlara karşı düzenlendiğini belirten Muallim, "Türkiye'yle cepheleşme istemiyoruz. Topraklarımızı özgürleştirmek istiyoruz ve bu bizim yasal hakkımız. Terör çok kısa süre sonra sona erecek, halkımızın da beklentisi bu yönde" ifadelerini kullandı.