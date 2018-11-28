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Suriyeli çocuğa saldıran İngiliz öğrenci mahkemeye çıkarılacak

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, 16 yaşındaki genç hakkında, hukuki süreç başlatıldı.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 23:27..
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İngiltere’nin Huddersfield kentinde okuluna giden Suriyeli bir çocuğun peşine İngiliz öğrenciler takıldı. Önce çocuğa laf atmaya başlayan İngilizler, daha sonra çocuğun üzerine saldırdı. Bir kolu sargıda olan çocuk ayakta kalmaya çalıştıysa da başarılı olamadı, İngiliz öğrenci tarafından yere yatırıldı.

İŞKENCE YÖNTEMİ

İngiliz çocuk yerde darbettiği Suriyeliye, CİA’nın uyguladığı işkence yöntemlerinden biri olan waterboarding’i uyguladı. Çocuğun yüzüne su döken İngiliz, işkence gerçekleştirdiği sırada oldukça mutlu ve bu durumdan keyif alıyor gibi görünüyordu.

İngiliz öğrencilerden Suriyeli mülteci çocuğa işkence VİDEO

Yüzüne su dökülen Suriyeli çocuk ise yerde yaşam mücadelesi vererek boğulmamaya çalıştı.

İNGİLİZ POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Yerel polis, görüntülerin 25 Ekim'de Almondbury Mahalle Okulu'ndaki öğle yemeği arasında çekildiğini duyurdu.

Polis, ilk yaptığı açıklamada, "ırkçı bir saldırı iddiasının" araştırıldığını söylemişti.

Polis, ismi açıklanmayan ve saldırıyla suçlanan gencin, mahkemeye çıkarılmayı beklediğini de kaydetti.

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