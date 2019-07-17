Adıyaman’ın Samsat ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti.

SULAMA KANALI İÇERİSİNDE GÖZDEN KAYBOLDU

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ köyü yakınlarından geçen sulama kanalına giren 10 yaşındaki Hatice Ramo isimli Suriyeli kız çocuğu, sulama kanalı içerisinde gözden kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşlar ve küçük kızın yakınları 112 Acil Sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bilgi verdi.

10 DAKİKA SONRA KÜÇÜK KIZ BULUNDU

Vatandaşlardan bazıları, ekipler olay yerine gelene kadar sulama kanalı içerisinde çocuğu aradı. Vatandaşların yaklaşık 10 dakikalık aramaları sonucunda küçük kıza ulaşıldı.

Suriyeli çocuk sulama kanalında boğuldu

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 10 yaşındaki Hatice Ramo, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Hatice Ramo, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.