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Suriyeli çocukların okullaşma oranı arttırılacak

Suriye iç savaşında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için okullaşma çalışmalarına hız verilecek.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 11:39..
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Milyonlarca Suriyeli mülteci, 7 yıldır iç savaşın devam ettiği ülkelerinden kaçarak Türkiye'nin misafiri konumunda.

Türkiye, Suriyelilere her türlü desteği vermeye devam ediyor. Bunun için her sene gıda ısınma, istihdam, sağlık gibi hayati alanlarda Suriyelilere her türlü destek sağlanıyor.

Suriyeli çocukların okullaşma oranı arttırılacak

1 MİLYON OKUL ÇAĞI NÜFUSU

Türkiye'de, 1 milyon 43 bin civarında okul çağı nüfusu var. Çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için okullaşma oranlarına hız verilecek. Hedef, eğitimin temel hak gerçeğini göz önünde bulundurarak herkesi okullu yapmak.

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