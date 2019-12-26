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Suriyeli dilencilerin yer kavgası

Ağrı'da dilencilik yapan Suriyeli kadınlar, yer kapma kavgasına tutuştu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA | 26.12.2019 - 14:23..
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Iğdır- Ağrı çevre yolundaki trafik ışıklarında dilenen ve aralarında çocukların da bulunuduğu Suriyeli kadınlar, yer yüzünden kavga etti.

Önce birbirleri ile tartışan aralarında üç çocuğun da bulunduğu 5 kadın daha sonra saç saça birbirlerine girdi.

Zaman zaman kavgaya çocukar da katıldı. Suriyeli kadınların kavgası yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Suriyeli dilenci kadınların yer kavgası VİDEO

OTOMOBİL AYAĞINI EZDİ

Kavga eden kadınlardan birinin ayağı ise yoldan geçen bir otomobilin altında kaldı. Kadınların kavgası yaşanan kaza ile sona erdi. Yaralanan kadın çevredeki vatandaşlar tarafında Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Dilenci kadınların yer kavgası -1

Dilenci kadınların yer kavgası -2

Dilenci kadınların yer kavgası -3

Dilenci kadınların yer kavgası -4

Dilenci kadınların yer kavgası -5

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