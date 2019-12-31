Suriyeli Hristiyanlardan Türkiye’ye teşekkür

Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alındıktan sonra huzur ve güvenin arttığı Resulayn’da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezinin insani yardım faaliyetleri devam ediyor.

AFAD tarafından organize edilen insani yardımlar kapsamında, 2019’un son günü, AFAD tarafından temin edilen 150 gıda kolisi ve 150 hijyen seti ile Kızılay tarafından temin edilen 150 gıda kolisi, 150 hijyen seti, 150 oyuncak, 150 kutu helva ve 4 bin 50 paket süt, her iki kuruluşun görevlendirdiği personeller tarafından ilçe halkına dağıtıldı.

6 TON UN FIRINLARA ULAŞTIRILDI

Resulayn Yerel Meclis komisyonları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yardımlar kapsamında bugün İHH Derneğince temin edilen 6 ton un da fırınlara ulaştırıldı.

İnsani yardımlar ve kamu hizmetleri yapılırken bölgede yaşayanlar arasında ayrım yapmayan Türkiye’nin Resulayn’da gerçekleştirdiği faaliyetten büyük memnuniyet duyan 35 Hristiyan aile, Türk Devletine ve Türk askerine teşekkür etti.

"HRİSTİYANLAR OLARAK TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Resulayn’da yaşayan ihtiyaç sahibi Hristiyan ailelere ulaştırılmak üzere ilçedeki kiliseye teslim edilen yardımlardan dolayı duygularını dile getiren Naim Melki Musa, “Biz şu anda Süryanilere ait bir kilisenin önündeyiz. Türk yetkililerinin AFAD aracılığıyla Rasülayn’da bulunan Hristiyanlara yönelik insani yardım yapılması yönündeki talimatları üzerine, 35 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı. Yapılan yardımlardan dolayı Türkiye Cumhuriyetine ve onun Cumhurbaşkanına, yerel meclise, AFAD yetkililerine, hayırseverlere ve valimize Hristiyan cemaati adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



