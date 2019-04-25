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Suriyeli işçiler haklarını aramak için sokağa inecek

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan milyonlarca Suriyeli, Türkiye'de vasıfsız işçi olarak çalışıyor. O işçiler çalışma koşullarını protesto etmek için 1 Mayıs'ta yürümeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 09:38..
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Suriyeli işçiler haklarını aramak için sokağa inecek

Güney komşumuz Suriye'de 8 yıl önce başlayan ve devam eden iç savaş milyonlarca insanı yerinden yurdundan etti. Genç-yaşlı, kadın-erkek milyonlarca Suriyeli yasal ve yasal olmayan yollardan Türkiye'ye kaçtı. Bir kısmı sınırda kurulan mülteci kamplarında kalan Suriyelilerin büyük bir kısmı sınır şehirleri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline yerleşti.

UCUZ İŞ GÜCÜ

Yerleştikleri şehirlerde iş arayan Suriyeliler, işverenin de ilk tercihi oldu. Özellikle insan gücüne ihtiyaç duyulan, niteliksiz işlerde tercih edilen Suriyeliler, genellikle asgari ücretin altına çalıştırılıyor.

YAKLAŞAN 1 MAYIS ÖNCESİ İŞÇİLER DERTLİ

Önümüzdeki hafta Türkiye'deki milyonlarca işçinin kutlayacağı ve bir kez daha haklarını dile getireceği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Suriye'deki işçiler de planlar yapıyor.

Suriyeli işçiler haklarını aramak için sokağa inecek

Evrensel'in haberine göre; Gaziantep'teki Suriyeli işçiler, Türk işçilere göre daha az maaş almaktan ve daha ağır koşullarda çalıştırılmaktan şikayetçi. Eşit ücret ve hak talep eden Suriyeli işçiler 1 Mayıs'ta sokağa inecek.

Sigortalarının da olmadığından şikayetçi bir Suriyeli işçi ise şunları söyledi: "Sonuçta biz de insanız ama şu an eşit koşullarda çalıştırılmıyoruz. Tamam bizim memleketimiz değil ama aynı işi yapıyoruz. Onların yevmiyesi bizimkinden daha fazla, üstelik biz daha fazla çalıştırılıyoruz. Gerçi ne yapacağız sigortayı, burada insanlar 60 yaşından sonra emekli oluyor, ne yapacağım ben o sigortayı."

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