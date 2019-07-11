Suriyeli kadını ve çocuğunu öldürenlerin cezası onaylandı

Sakarya’da 2017 yılı Temmuz ayında Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan ve tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülen Suriyeli Emani Al Rahmun’un cinayeti, tüm vicdanlara ateş düşürmüştü.

CESETLERİ ORMANLIK ALANDA BULUNMUŞTU

İlçede yaşayan Suriye uyruklu Halid Al-Rahmun, 6 Temmuz 2017'de iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi Emani ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'u tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu kadın ve bebeğinin cesetleri, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Birol Karacal ile Celal Bay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme de tutuklanmıştı.

10 AYLIK BEBEĞİN RAPORU İSTENMİŞTİ

Sanıklar hakkında çıkarıldıkları ilk mahkemede mahkeme heyeti, 10 aylık bebek Halaf Al Rahmun’un İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıntılı raporun düzenlenip gönderilmesi için davayı ertelemişti. İkinci celsede mahkeme heyeti, Halaf Al Rahmun’un otopsi raporunu okudu. Raporun okunması sonrası mahkeme heyeti sanıklara Birol Karacal ve Cemal Bay’a ayrı ayrı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis, 'anneye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis, 'yağma' suçundan 15 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 21 yıl, 'konut dokunulmazlığı'ndan 6 yıl olmak üzere toplam 132 yıl hapis cezası verilmişti.

TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Daha sonrasında sanık avukatları, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren 1. Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onayladı. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay'ın yaptığı incelemede, isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafilerinin, sanıkların suçu işlediklerinin ispat edilemediğine ilişkin ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının esastan reddine karar verildi.

YARGITAY ONAYLADI

Sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay'ın, ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72'şer yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onayladı.