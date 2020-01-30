Suriyeli kardeşleri dövüp şantaj yapan Suriyeliler

Antalya'nın Serik ilçesinde bağlı Burmahancı Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu İhab Abdulkader (17) ve ağabeyi Ashraf Abdulkader (26), 2 gün önce jandarmaya giderek, 3 Suriyelinin kendilerini kaçırıp dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.
DAYAK, GASP, ŞANTAJ
2 kardeş, ellerinde Iraklı kadına ait çıplak görüntü ve fotoğrafların bulunduğunu, 3 Suriyelinin bunları almak istediğini öne sürerek, şüphelilerin kendilerini minibüse bindirip, kaçırdığını, cep telefonlarını çaldıklarını, kimliklerini aldıklarını, 400 dolar ve kadının çıplak fotoğraflarını ertesi gün yanlarında getirerek, silmeleri karşılığında kimlik ve telefonlarını vereceklerini söyleyip, dövdüklerini anlattı.
JANDARMA KİMLİKLERİNİ BELİRLEDİ
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede bulunan MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
2 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan araştırma sonucu şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri, Burmahancı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda Suriyeli Ahmet Hammadi (27) ve Casim El Humeyni'yi (26) yakaladı.
1 KİŞİ ARANIYOR
Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen Ahmed El Muhammed'in, yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.