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Suriyeli kardeşleri dövüp şantaj yapan Suriyeliler

Antalya'da, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalışan 2 Suriyeli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

DHA | 30.01.2020 - 17:56..
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Antalya'nın Serik ilçesinde bağlı Burmahancı Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu İhab Abdulkader (17) ve ağabeyi Ashraf Abdulkader (26), 2 gün önce jandarmaya giderek, 3 Suriyelinin kendilerini kaçırıp dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

DAYAK, GASP, ŞANTAJ

2 kardeş, ellerinde Iraklı kadına ait çıplak görüntü ve fotoğrafların bulunduğunu, 3 Suriyelinin bunları almak istediğini öne sürerek, şüphelilerin kendilerini minibüse bindirip, kaçırdığını, cep telefonlarını çaldıklarını, kimliklerini aldıklarını, 400 dolar ve kadının çıplak fotoğraflarını ertesi gün yanlarında getirerek, silmeleri karşılığında kimlik ve telefonlarını vereceklerini söyleyip, dövdüklerini anlattı.

Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı -1

JANDARMA KİMLİKLERİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede bulunan MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı -5

2 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan araştırma sonucu şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri, Burmahancı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda Suriyeli Ahmet Hammadi (27) ve Casim El Humeyni'yi (26) yakaladı.

Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı -4

1 KİŞİ ARANIYOR

Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen Ahmed El Muhammed'in, yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı -2

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