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Suriyeli karikatürist Atatürk'ü hedef almaya kalktı

Daha önce Türk bayrağı üzerinden alçak bir paylaşım yapan Moustafa Jacoub isimli şahıs, bu kez de Atatürk'e saldırdı.

AA | 23.07.2019 - 17:23..
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Suriyeli karikatürist Atatürk'ü hedef almaya kalktı

ABD'de yaşayan Moustafa Jacoub isimli, Suriyeli olduğu anlaşılan bir Twitter kullanıcısı, Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki görüntüsünü, "Türkiye'de Suriyeli mülteciler" notunu düşerek paylaştı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu paylaşım oldukça tepki çekti. Paylaşıma gereken cevaplar verildi.

Hızını alamayan Moustafa Jacoub isimli alçak, şimdi de Atatürk'ü hedef alan bir paylaşım yaptı.

SAYFAMIZDA YER VERMEDİK, ADRESİ PAYLAŞIYORUZ

Paylaşıma sayfamızda yer vermiyoruz. Twitter sayfasına gidip bir küfür edeyim derseniz twitter.com/JacoubM adresinden ulaşabilirsiniz.

Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi haberi

Suriyeli karikatürist Atatürk'ü hedef almaya kalktı

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