Suriyeli karikatürist Atatürk'ü hedef almaya kalktı

ABD'de yaşayan Moustafa Jacoub isimli, Suriyeli olduğu anlaşılan bir Twitter kullanıcısı, Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki görüntüsünü, "Türkiye'de Suriyeli mülteciler" notunu düşerek paylaştı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu paylaşım oldukça tepki çekti. Paylaşıma gereken cevaplar verildi.

Hızını alamayan Moustafa Jacoub isimli alçak, şimdi de Atatürk'ü hedef alan bir paylaşım yaptı.

SAYFAMIZDA YER VERMEDİK, ADRESİ PAYLAŞIYORUZ

Paylaşıma sayfamızda yer vermiyoruz. Twitter sayfasına gidip bir küfür edeyim derseniz twitter.com/JacoubM adresinden ulaşabilirsiniz.