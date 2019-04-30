Suriyeli, kaza yapan yaralıya yardım etti

Burdur'un Bucak ilçesinde iki bacağı kullandığı beton mikserinin altında kalması sonucu acıyla kıvranan sürücünün yardımına koşan Suriyeli, yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Yaşanan kazada Yunus Emre Uysal idaresindeki çimento mikseri, Kızılkaya Beldesi Kavşağı'nda devrildi.

Sürücü Uysal'ın iki bacağının dorsenin altında kalması sonucu acıyla kıvrandığını gören yoldan geçen Suriyeli bir kişi, elleriyle toprağı kazarak sıkışan yaralıyı kurtarmaya çalıştı. İsmi öğrenilemeyen Suriyeli, bir taraftan da yaralıyı sakinleştirmeye çalıştı.

YARDIM EDERKEN KAZA OLDU

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Uysal, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde yaralıya yardım için duran tıra, Nedim Savaş yönetimindeki otomobil çarptı. Yaralanan sürücü Savaş ile araçtaki eşi Nuran Savaş da Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.