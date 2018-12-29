Suriyeli Kürtler: ABD bize kazık attı

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının yankıları tüm hızıyla sürüyor. Pentagon'un sosyal medya hesabından, Suriye'den çekilme kararına ilişkin ilk açıklama dün yapıldı.

ABD "KONTROLLÜ ÇEKİLME" YAPACAK

Bakanlığın paylaşımında, "ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir." ifadesine yer verilmişti.

"ABD BİZE İHANET ETTİ"

New York Times'ta yer alan habere göre; Suriyeli Kürtler; ABD'nin kendilerine ihanet ederek bölgede tek ve savunmasız bıraktıklarını bu yüzden de Esad hükümetinden koruma talep ettikleri belirtildi.

ESAD'A SIĞINDILAR

Bölgede bulunan ABD'li yetkililer, Suriyeli Kürtlerin bu talebine oldukça şaşırdı. İran ve Rusya'nın desteklediği Esad hükümeti ise 8 yıllık savaşın ardından Türkiye sınırındaki bölgeyi yeniden ele geçirmeye çalışacak.

ABD'NİN SİLAHLARINI KULLANMAYA DEVAM EDECEKLER

Bu durumda Kürtler için tek çıkış, Menbiç'i Suriye ordusunun korumasına teslim etmek olacak. Uygulama diğer bölgeler için de geçerli olacak. New York Times bu bilgilerin yanı sıra; ABD'nin Suriye'li Kürtlere verdikleri silahların bazılarını kullanabilmesi için izin verdiğini de açıkladı. Ancak Türkiye'nin buna sessiz kalmayacağı ise aşikar.