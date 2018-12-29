taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Suriyeli Kürtler: ABD bize kazık attı

Suriye'de yaşayan Kürtler, bölgeden çekilmeye hazırlanan ABD'nin onlara ihanet ettiğini belirterek Esad hükümetinden yardım istedi.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 10:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Suriyeli Kürtler: ABD bize kazık attı

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının yankıları tüm hızıyla sürüyor. Pentagon'un sosyal medya hesabından, Suriye'den çekilme kararına ilişkin ilk açıklama dün yapıldı.

Suriyeli Kürtler: ABD bize kazık attı

ABD "KONTROLLÜ ÇEKİLME" YAPACAK

Bakanlığın paylaşımında, "ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir." ifadesine yer verilmişti.

"ABD BİZE İHANET ETTİ"

New York Times'ta yer alan habere göre; Suriyeli Kürtler; ABD'nin kendilerine ihanet ederek bölgede tek ve savunmasız bıraktıklarını bu yüzden de Esad hükümetinden koruma talep ettikleri belirtildi.

Suriyeli Kürtler: ABD bize kazık attı

ESAD'A SIĞINDILAR

Bölgede bulunan ABD'li yetkililer, Suriyeli Kürtlerin bu talebine oldukça şaşırdı. İran ve Rusya'nın desteklediği Esad hükümeti ise 8 yıllık savaşın ardından Türkiye sınırındaki bölgeyi yeniden ele geçirmeye çalışacak.

Suriyeli Kürtler: ABD bize kazık attı

ABD'NİN SİLAHLARINI KULLANMAYA DEVAM EDECEKLER

Bu durumda Kürtler için tek çıkış, Menbiç'i Suriye ordusunun korumasına teslim etmek olacak. Uygulama diğer bölgeler için de geçerli olacak. New York Times bu bilgilerin yanı sıra; ABD'nin Suriye'li Kürtlere verdikleri silahların bazılarını kullanabilmesi için izin verdiğini de açıkladı. Ancak Türkiye'nin buna sessiz kalmayacağı ise aşikar.

Suriyeli Kürtler: ABD bize kazık attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

32
Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

13
Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

10
Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

59
Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

50
Serdar Aziz Fenerbahçe'ye doğru

Serdar Aziz Fenerbahçe'ye doğru

12
Muğdat Akhisarspor'a kiralanıyor

Muğdat Akhisarspor'a kiralanıyor

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir