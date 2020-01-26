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Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu

Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile bir araya geldi.

AA | 26.01.2020 - 15:23..
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Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu

Elazığ'da enkaz altından kurtuluşuna vesile olan Suriyeli'ye teşekkürünü dile getirerek sosyal medyada gündem olan depremzede Dürdane Aydın'ın, kendisiyle eşini kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu

"ONU BULACAĞIM"

Depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi'ndeki enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda kendisini kurtaran ve sadece isminin "Mahmud" olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür eden Dürdane Aydın'ın, "Onu bulacağım" diye seslendiği videosu sosyal medyada yankı buldu.

Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu VİDEO

Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Depremzedenin dile getirdiği Suriyeli Mahmud'a ise Anadolu Ajansı ulaştı. 2 yıl önce Hama kentinden Hatay'a gelen ve üniversite eğitimi için 3 ay önce Elazığ'a yerleşen Suriyeli Mahmud el Osman, deprem anını anlattı.

Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu

Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu

Depremzede kadın: Beni Suriyeli bir çocuk kurtardı

Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu

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