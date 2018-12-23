Suriyeli Mahmut protez gözüne kavuştu

Mahmut El Hüseyin; Suriye’nin Halep kentinde Esad güçlerine ait uçaklar tarafından atılan bombaların evlerinin üzerine düşmesi sonucunda, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanıp bir gözünü kaybetti. Hüseyin’e, "protez göz" taktırabilmek amacıyla Baba Muhammed El Hüseyin, oğlu ile birlikte çöp topluyordu. Sattıkları çöp atıklarıyla, günde 30-40 lira kazanan Muhammed El Hüseyin ve oğlunun yardımına Sağlık Bakanlığı ve Hatay Valiliği yetişti.

"BÜYÜYÜNCE GÖZ DOKTORU OLMAK İSTİYORUM"

Mahmut El Hüseyin, çok mutlu olduğunu ve büyünce göz doktoru olmak istediğini belirterek; “Halep’te yaşıyorduk, bir gün evde oturuyorduk. Babam bize arkadaşlarımız ile oyun oynamamızı söyledi. Daha sonra bomba yukarıdan bizim evimize düştü. Bomba atılması sonrasında abim öldü, annem ve babam yaralandı. Kardeşim de öldü, ben de gözümü kaybettim, elimden yaralandım. Daha sonra ise durumum kötü olduğu için Türkiye’ye getirdiler. Burada tedavi ederek, protez göz taktılar. Ben de büyünce göz doktoru olmak istiyorum. Göz doktoru olarak özellikle çocukları tedavi etmek istiyorum” dedi.

"ÇOCUKLAR KORKUP ALAY EDİYORLARDI"

Oğlunu tedavi ettirebilmek için çöplerden atık topladığını söyleyen baba Muhammed El Hüseyin, “Ben de belirli bir süre sonra maddi durumum olmadığı için sokaklardan, çöplerden, karton ve plastik gibi atıkları toplayarak protez göz taktırmak amacındaydık. Oğlum gözüne aynada baktıkça, durumuna çok üzülüyorduk. Biz de onu böyle üzgün gördükçe daha kötü oluyorduk. Çünkü ameliyattan önce okula giderken, çocuklar korkuyorlardı, alay ediyorlardı. Parka, okula gidemiyordu. Sağ olsun Türk yetkililer, durumumuzu görünce yardımcı oldular ve ameliyatı yaptırdılar” ifadelerine yer verdi.

Baba Muhammed El Hüseyin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk Hükümetine, Türk doktorlarına ve Türk vatandaşlarına maddi ve manevi olarak yardımcı oldukları için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.