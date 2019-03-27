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Suriyeli muhalifler Esad'a tepkili

ABD desteğini de arkasına alan İsrail, işgalden asla vazgeçmeyeceğini söylüyor. Ancak Suriyeli muhalifler bunda Esad'ın duruşunun etkili olduğunu savunuyor.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 07:44..
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Suriyeli muhalifler Esad'a tepkili

Suriye İslam Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Golan, Suriye'nin Arap toprağıdır. Ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır. Golan halkı Suriye'nin Arap vatandaşıdır. Dünyayı, uluslararası anlaşmalara aykırı olan bu kibirli kararı reddetmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Suriyeli muhalifler Esad'a tepkili

"BABA ESAD İSRAİL'E TESLİM ETTİ"

ABD'nin aldığı kararın bölgeyi kaos ve savaşa sürükleyeceği belirtilen açıklamada, "Bu kararın alınmasında Esad rejimini de sorumlu olarak görüyoruz. Hafız Esad, savunma bakanlığı döneminde Golan'ı İsrail'e teslim etti. (Hafız) Esad, İsrail'e karşı hiçbir kurşun sıkmamıştır. Golan'ı geri almak için de herhangi bir operasyon yapmamıştır. Ondan sonra oğlu Beşşar gelip bu rolü devam ettirdi. Beşşar aldığı kararlarla ülkeyi yıkmayı ve zayıflatmayı hedefledi." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin kararına tepki göstermek için gelecek cuma namazından sonra gösteri yapmaları yönünde çağrında bulunuldu.

Trump, 52 yıldır işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı.

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