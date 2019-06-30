Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci var.
Mültecilerin büyük kısmı megakent İstanbul'a yerleşti.
Suriyeli muhalifler, İstanbul'da düzenlenen olağan genel kurul ile yeni hükümet başkanlarını seçti.
YENİ HÜKÜMET BAŞKANI
Suriye Geçici Hükümeti Başkanlığına Cevad Ebu Hatab'ın yerine eski SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa getirildi.
TEK ADAYDI
Seçime tek aday olarak katılan Türkmen siyasetçi Mustafa, kurulda 82 üyeden 54'nün oyunu alarak Geçici Hükümetin Başkanı oldu.
Akşam saatlerinde düzenlen seçimlerde Mustafa'dan boşalan SMDK Başkanlığına da Enes Abde seçilmişti.