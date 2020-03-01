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Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem

Türkiye'nin Avrupa'nın kapılarını misafir ettiği mültecilere açmasından sonra bir Suriyeli "Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 01.03.2020 - 08:48..
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Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem

Suriye'nin İdlib kentine Esad rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu 34 Türk askeri şehit oldu.

Bu vahim olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin önündeki engel olan sınır kapıları açılmıştı.

Türkiye'nin bu kararı sonras Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden birçok mülteci Avrupa'ya geçiş yapmaya başladı.

Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem

BİR DAHA GELMEM

Suriye'de çıkan iç savaştan bu yana Türkiye'nin misfir ettiği Suriyeliler de akın akın Avrupa'ya geçiş yapıyor. Bir Suriyeli Avrupa'ya doğru yola çıkarken kameralara "Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem" ifadelerini kullanması tepkilere neden oldu.

Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem İZLE

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