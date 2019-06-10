Suriyeli mültecileri İstanbul diye Mersin'e götürdüler

Kentte etkili olan kuvvetli sağanak sonucu bir plazanın kapalı otoparkında yaklaşık 40 araç sular altında kaldı.

Beşiktaş'ta, seyir halindeki bir otomobilden yola düşen cüzdandan paralar saçıldı. Vatandaşlar ve taksiciler yola saçılan paraları topladı. Polise teslim edilen paralar sahibine verildi.

Rusya’nın Tuva bölgesinde avlanan bir kişi, kendisine saldıran ayıdan kurtulabilmek için, vahşi hayvanın dilini ısırarak kopardı.

Bir fabrikanın pamuk deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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ABD'de kızamık görülen eyalet sayısı 28'e çıktı

ABD'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı 28'i bulurken, vaka sayısı da bin 22'ye ulaştı.