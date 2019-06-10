Ülkelerindeki iç savaştan kaçmak isteyen 26’sı kadın, 4’ü çocuk toplam Suriyeli 54 göçmen, kendilerini İstanbul’a götürmeleri için anlaştıkları umut tacirlerinin oldu.
İstanbul'a gitme vaadiyle insan kaçakçılarıyla anlaşan göçmenler, Mersin'e bırakıldı.
Suriyeli mültecileri İstanbul diye Mersin'e götürdüler VİDEO
İSTANBUL İYE MERSİN'E GÖTÜRDÜLER
Mülteciler, şüpheliler tarafından Mersin’in Tarsus ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’ne getirilirken, polisi arayan vatandaşlar, kalabalık bir Suriyeli grubun getirildiğini ihbar etti.
Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 54 kişiyi polis merkezine götürürken, insan kaçakçılarının da yakalanması için çalışma başlatıldı.
Suriyeli göçmenlerin, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.