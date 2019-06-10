taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7763
Euro
6.5431
Altın
1328.06
Borsa
94103.07
Gram Altın
246.608

Suriyeli mültecileri İstanbul diye Mersin'e götürdüler

İstanbul'a gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödeyen 54 Suriyeli, bırakıldıkları Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.

DHA | 10.06.2019 - 23:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Suriyeli mültecileri İstanbul diye Mersin'e götürdüler

Ülkelerindeki iç savaştan kaçmak isteyen 26’sı kadın, 4’ü çocuk toplam Suriyeli 54 göçmen, kendilerini İstanbul’a götürmeleri için anlaştıkları umut tacirlerinin oldu.

İstanbul'a gitme vaadiyle insan kaçakçılarıyla anlaşan göçmenler, Mersin'e bırakıldı.

Suriyeli mültecileri İstanbul diye Mersin'e götürdüler

Suriyeli mültecileri İstanbul diye Mersin'e götürdüler VİDEO

İSTANBUL İYE MERSİN'E GÖTÜRDÜLER

Mülteciler, şüpheliler tarafından Mersin’in Tarsus ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’ne getirilirken, polisi arayan vatandaşlar, kalabalık bir Suriyeli grubun getirildiğini ihbar etti.

Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 54 kişiyi polis merkezine götürürken, insan kaçakçılarının da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suriyeli göçmenlerin, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

694
Didem Yılmaz Arslan'dan, Ahmet Hakan'a gönderme

Didem Yılmaz Arslan'dan, Ahmet Hakan'a gönderme

116
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

418
İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

291
Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

379
Akın Akınözü'nün askerlik hazırlığı

Akın Akınözü'nün askerlik hazırlığı

183
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

459
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir