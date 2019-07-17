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Suriyeli sanatçı yaptı: Mozaikle Atatürk portresi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, mozaik taşlarıyla Atatürk portresi yaptı.

AA | 17.07.2019 - 14:09..
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Suriye'deki iç savaştan kaçarak sığındığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kendisine yeni bir yaşam kuran sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, sanatını burada da sürdürüyor.

6 AYDA BİTİRDİ

Sattuf, kurduğu atölyede 40 bin mozaik taşı kullanarak 2 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğinde Atatürk portresini 6 ayda yapmayı başardı.

Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değer verdiklerine, kendilerinin de önem verdiği için Atatürk portresi yaptığını söyledi.

40 BİN MOZAİK TAŞ KULLANDI

Tarihe merakı olduğunu ve önemli şahsiyetleri mozaik eserlerle yaşatmaya çalıştığını anlatan Sattuf, kendilerine en zor anlarında kucak açan Türkiye'ye her zaman vefa borçları olduğunu belirtti.

Reyhanlı'da sanat atölyesi kurduğunu ifade eden Sattuf, "Türkiye'nin değer verdiği ve kurucusu olan Atatürk portresi yapmaya karar verdim. 5 kişiyle 6 aylık zaman diliminde 40 bin mozaik taşı kullanarak eser ortaya çıktı." dedi.

Sattuf, Atatürk portresini iş yerinde sergilediğini ve yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Suriyeli sanatçı yaptı: Mozaikle Atatürk portresi

Suriyeli sanatçı yaptı: Mozaikle Atatürk portresi

Suriyeli sanatçı yaptı: Mozaikle Atatürk portresi

Suriyeli sanatçı yaptı: Mozaikle Atatürk portresi

Suriyeli sanatçı yaptı: Mozaikle Atatürk portresi

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