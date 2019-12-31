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Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt’ta öldürüldü

İstanbul yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu subay İsmail Molla Umeyr, 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde yeğeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

İHA | 31.12.2019 - 22:41..
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Sultaniye Mahallesi’nde Suriye’den Esenyurt’a taşınan Deyrizor Askeri Konseyi eski Başkanı askeri Albay Pilot İsmail Molla Umeyr (52) karısı ve 3 yaşındaki çocuğu ve yeğeni Abdul Halil Mulle (25) ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre, sabah saatlerinde yaşadıkları daireden kavga seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire içinde eski savaş pilotu Umeyr’i kanlar içinde yerde yatar halde, yeğen Mulle’yi ise üstü başı kan içinde buldu.

KATİL GÖZALTINDA

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Umeyr’in boğazı kesilerek hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Abdulkadir Halil Mulle ise polis tarafından gözaltına alındı. Kavganın çıkış sebebi henüz bilinmezken, polis 3 yaşındaki Yusuf’u ise polis merkezine götürdü. Olayı haber alıp gelen kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

DÜN AKŞAM TARTIŞMIŞLAR

İddiaya göre, Umeyr ve Mulle’nin arasında da dün akşam tartışma çıktı. Umeyr’in eşi dün akşam yemek yaparken, mutfağa giren yeğeni Mulle’ye eşi Gülsüm’ün yanına gitmemesi konusunda kızdığı ve bu yüzdende aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Yaşanan cinayetin kesin nedeni polisin incelemesi sonrasında ortaya çıkacağını öğrenilirken, cenaze olay yerinde savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt’ta vahşice öldürüldü -1

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