Suriyeli üç kişi, ambulansa ateş açtı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarlada çalışan ve çadırlarda kalan çoğunluğu Suriyeli 18 yaşından küçük iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada bir kişi ateş edilen tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi üzerine, bir kişi de aldığı darbelerle yaralandı.

YARALILARI ALMAYA GELEN AMBULANSLA KAÇMAK İSTEDİLER

Olay yerinden uzaklaşan 15 ile 18 yaşındaki eli silahlı 3 kişi, yaralıları almaya gelen ambulansın önünü kesip, durdurmak istedi. Ambulans şoförü, durumu fark edip hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine 3 kişi, tüfekle ambulansa ateş açtı.

AMBULANSA SALDIRANLAR YAKALANDI

Saldırıda şans eseri ambulanstaki şoför ve iki sağlık görevlisi yara almazken, tüfekten çıkan saçmalar ambulansın camı ve çeşitli yerlerine isabet etti. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, ambulansa saldıran 3 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede ise geniş güvenlik önlemi alındı.

Kavgada yaralanan 2 kişi de mahallelilerin araçlarıyla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.